TSE realiza reformas a reglamentos de la Ley Electoral

El TSE publicó cuatro acuerdos con el que se reforman 73 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el marco de las Elecciones Generales de 2023.

Publicidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este viernes 25 de noviembre cuatro acuerdos con el que se reforman 73 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y se suprimen 10 más en el marco de las Elecciones Generales de 2023.

La magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, detalló que los acuerdos publicados en el Diario Oficial son: Acuerdo 600 – 2022: Reforma al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; Acuerdo 601 – 2022: Reformas al Reglamento de Voto en el Extranjero; Acuerdo 602 – 2022: Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y Acuerdo 603 – 2022: Reformas al Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Palencia indicó que la custodia del voto quedará de la misma manera cómo se realizó en el proceso electoral de 2019, en manos de las ciudadanía a través de las Juntas Receptoras de Votos.

La magistrada presidenta, indicó que para estos cambios se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral ya que según indicó había artículos inoperantes o con excesos.

#AHORA Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizan conferencia de prensa sobre reformas a reglamentos en materia electoral | Vía Léster Ramírez pic.twitter.com/CWayOydp9O — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) November 25, 2022

Medios de comunicación

La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, explicó que el proselitismo se puede hacer los 365 días del año, por los cuatro años, “Todas las organizaciones que estén inscritas tienen ese derecho de plantear sus planes de trabajo, su filosofía, no pueden negarles una entrevista, son de derecho publico, como otra institución u órgano de gobierno ya que reciben financiamiento del erario nocional”, expresó.

Alfaro aclaró que lo que no pueden hacer las organizaciones políticas es campaña anticipada, que es presentarse como el próximo presidente, alcalde, diputado, y presentar un plan de trabajo como candidato, cuando el Tribunal no no es prohibido hacerles entrevista conocer como piensa , la magistrada Blanca Alfaro.

Empadronamiento

Palencia indicó que se regularon algunas modalidades del empadronamiento, el trámite presencial presentaba algunos inconvenientes, por lo que ahora se puede realizar a través de internet, al igual que la actualización de datos.

También se aplicó un convenio con en el Registro Nacional de las Personas, para que el ciudadano tenga la opción de empadronarse al momento solicitar su primer Documento Personal de Identificación o reposición del documento.

Entre las reformas también destacaron que los partidos políticos deben registrar sus cuentas oficiales en redes sociales, para tener un registro de la publicidad que realicen en línea.

Vía Léster Ramírez

(Visited 18 times, 18 visits today)

Publicidad