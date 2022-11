NASA intenta, por tercera, vez lanzar la misión Artemis I a la Luna

Tras dos intentos de despegue fallidos debido a dos huracanes, todo parece estar listo, por fin, para el lanzamiento.

La NASA intenta, por tercera vez, llevar a cabo el lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna. Está previsto para realizarse, por fin, a las 01:04 horas (locales), con una ventana de lanzamiento de dos horas, desde Florida.

Las condiciones prometen ayudar, con una probabilidad de clima favorable del 90 % para el que será el primer vuelo del cohete SLS, el más potente del mundo. “Llegará nuestro momento, y esperamos que sea el miércoles”, dijo el lunes en la noche el gerente de la misión, Mike Sarafin, quien, además, elogió “la perseverancia” de sus equipos tras dos intentos de despegue fallidos debido a dos huracanes.

LIVE NOW: Teams are preparing to launch the @NASA_Orion spacecraft to the Moon aboard the @NASA_SLS rocket. Watch coverage of the rocket fueling process for the #Artemis I mission.

Este vuelo de prueba no tripulado sobrevolará la Luna sin aterrizar en su superficie y busca confirmar si el vehículo es seguro para una futura tripulación. Se espera que este mismo cohete lleve a la primera mujer y a la primera persona afrodescendiente a la Luna.

Después de los problemas técnicos, dos huracanes amenazaron al cohete en sendos intentos. El cohete SLS de 98 metros de altura tuvo que ser devuelto a finales de septiembre a su edificio de ensamblaje, a pocos kilómetros de distancia, para protegerlo del huracán Ian, lo que pospuso el despegue varias semanas.

Después, cuando ya estaba en su plataforma de lanzamiento, tuvo que enfrentar los vientos del huracán Nicole, hace menos de una semana. La tormenta causó daños a una fina capa de sellante en la parte superior del cohete, pero la NASA consideró el lunes que el riesgo era mínimo.

When SLS and @NASA_Orion launch on the uncrewed #Artemis I flight test to the Moon, it will be visible along the Space Coast and throughout parts of Florida for a brief minute or so.

Check out the visibility range of #Artemis I HERE >> https://t.co/dp7Ap7upvr pic.twitter.com/iyxvbTIUT6

— NASA_SLS (@NASA_SLS) November 15, 2022