FOTOS. Cementerio General es abarrotado por visitantes

Empleados del cementerio indicaron que muchas personas aprovecharon el sábado y domingo para adornar las tumbas de sus seres queridos.

Luego de dos años de permanecer cerrados derivado de las restricciones por la pandemia Covid-19, los cementerios nuevamente fueron abiertos al público en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

El Cementerio General fue uno de los lugares que estuvo copado de visitantes e inclusive fue habilitada el área en donde fueron enterradas víctimas de coronavirus.

Cientos de guatemaltecos acudieron para adornar las tumbas de sus seres queridos con flores y adornos.

Varios empleados del cementerio informaron que el descanso de los difuntos fue interrumpido desde el fin de semana. Muchos aprovecharon el sábado y domingo para adornar las tumbas.

Además, volvieron los mariachis. Se trata de los músicos con vestimenta habitual de los músicos mexicanos para interpretar las canciones tradicionales como Amor Eterno y Cruz de Olvido, entre otras.

Personal de la Cruz Roja Guatemalteca, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) auxiliaron a visitantes que sufrieron desmayos en el Cementerio General.

Una mujer se desmayó cuando visitaba la tumba de un familiar. Solo se informó que tiene 29 años. Fue atendida en el cementerio y luego, llevada al Hospital General San Juan de Dios.

Así también, una persona, adulto mayor, fue auxiliado por los paramédicos y policías.

Otros como Vidal Ambrosio Román, un hombre de alrededor de cincuenta años, dedicado a la mecánica, acude desde hace muchos años al campo santo para cantarle a sus padres melodías que forman parte del recuerdo de cuando su familia estaba con vida.

“No puedo fallar, se lo prometí a mi mamá y año con año estoy aquí, lastima que por una cosa (pandemia) no haya podido venir. Me satisface venir aquí aunque sé que ella ya no está aquí en carne”.