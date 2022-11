FOTOS. “No puedo fallar”, mecánico canta en una tumba del Cementerio General

Un mecánico llevó su guitarra al Cementerio General y le cantó a sus padres frente a sus tumbas.

Decenas de guatemaltecos acudieron este día al Cementerio General en conmemoración al Día de Todos los Santos, celebrado cada 1 de noviembre.

Después de dos años de permanecer cerrados por las restricciones de la pandemia del Covid-19 que afectó al país, los guatemaltecos aprovecharon este día para adornar las tumbas de sus seres queridos con flores y adornos.

Otros como Vidal Ambrosio Román, un hombre de alrededor de cincuenta años, dedicado a la mecánica, acude desde hace muchos años al campo santo para cantarle a sus padres melodías que forman parte del recuerdo de cuando su familia estaba con vida.

“No puedo fallar, se lo prometí a mi mamá y año con año estoy aquí, lástima que por una cosa (pandemia) no haya podido venir. Me satisface venir aquí, aunque sé que ella ya no está aquí en carne”, dijo Ambrosio Román.