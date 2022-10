Nómina de seis candidatos a Contralor queda integrada

Ahora será el Congreso de la República el organismo encargado de elegir a quien sustituirá a Edwin Salazar en el siguiente periodo.

La Comisión de Postulación para elección de candidatos a Contralor General de Cuentas, periodo 2022-2026, finalmente integró la nómina de seis candidatos. Esto luego de que se realizaran cinco rondas de votación.

Jorge Luis Maldonado fue el sexto y último profesional en integrar la nómina final de candidatos a dirigir dicha entidad.

La nómina queda integrada de la siguiente manera:

Carlos Humberto Echeverría Guzmán

Adriana Estévez Clavería

Marvin Antonio Berdúo Martzir

Frank Helmuth Bode Fuentes

Julio Otoniel Roca Morales

Jorge Luis Maldonado Maldonado.

#EUNacionales #Urgente Queda integrada la nómina final de 6 candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas. Ahora será el @CongresoGuate el encargado de elegir a quien sustuirá a Edwin Salazar para el período 2022-2026.

Ahora será el Congreso de la República el organismo encargado de elegir a quien sustituirá a Edwin Salazar en el siguiente periodo.

Mazariegos queda fuera

Hasta ayer hubo presiones para que algunos profesionales continuasen en el proceso para contralor. Ya que algunos comisionados decidieron que Erick Mazariegos Salas vuelva a integrarse en el proceso.

El candidato que se liga al gobierno de Alejandro Giammattei había sido apartado del proceso. Ya que no se aceptaron las pruebas de descargo que cuestionaban los 10 años de profesión como auditor, requisito establecido en la Constitución.

Y es que diputados recordaron que el oficialismo en el Congreso atrasó la instalación de la comisión postuladora para que Mazariegos Salas llegara a la edad requerida para estar en el proceso.

Los comisionados discutieron el caso de Mazariegos Salas y de César Armando Elías Ajca, ya que durante la votación para aceptar su defensa no se obtuvieron los 16 votos, por lo que se hizo una consulta jurídica si correspondía aceptarlos o no.

La respuesta legal por la Universidad Francisco Marroquín indicó que es decisión de cada comisionado. Si se acepta o no a los candidatos señalados.

En ambos casos no se aceptaron las pruebas de descargo, pero seguirían en el proceso. No obstante, Mazariegos Salas no alcanzó la nota mínima que se fijó para estar entre los 12 aspirantes con mejores notas.

* Con información de Joel Maldonado y Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7

