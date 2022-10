Elon Musk completa la compra de Twitter; despide a directivos

Parte de su patrimonio personal, completado por fondos de inversiones y otras grandes fortunas, así como préstamos bancarios, fue la forma de adquisición de la famosa red social.

Para comprar Twitter, Elon Musk puso sobre la mesa una parte de su patrimonio personal, completado por fondos de inversiones y otras grandes fortunas, así como préstamos bancarios.

En un principio, el fundador de Tesla quería desembolsar unos 15.000 millones de dólares de fondos propios para la compra. Una parte importante de la oferta, alrededor de 12.500 millones de dólares, debía provenir de préstamos respaldados por sus acciones de Tesla, lo que le evitaba tener que venderlas.

Pero decidió finalmente poner más dinero en efectivo y renunciar a este préstamo. En dos tandas, en abril y agosto, el multimillonario de 51 años vendió unos 15.500 millones de dólares de acciones de la empresa de autos eléctricos.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

El hombre nacido en Pretoria, Sudáfrica, cuya fortuna está valorada en unos 220.000 millones de dólares por la revista Forbes, desembolsará entonces directamente más de 27.000 millones de dólares. A principios de año ya había adquirido el 9,6% de Twitter.

A estos recursos se suman unos 5.200 millones de dólares aportados por fondos de inversión y grandes fortunas, en particular de Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien firmó un cheque por 1.000 millones, o Qatar Holding, controlado por el fondo soberano del Catar, Qatar Investment Authtority.

A cambio de sus inversiones, todos serán accionistas de Twitter.

A beautiful thing about Twitter is how it empowers citizen journalism – people are able to disseminate news without an establishment bias

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022