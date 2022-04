Musk prometió transformar la red social para convertirla en “la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo”.

El magnate sudafricano, Elon Musk, compró Twitter por 44 mil millones de dólares, informó este lunes la red social, tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54.20 dólares. Musk, fundador de Tesla y SpaceX y también el hombre más adinerado del mundo, se convierte así en el propietario de la plataforma, la cual considera como “la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten”, según el comunicado.

Horas antes, el multimillonario escribió un mensaje en su cuenta verificada, en el que dijo que espera que aún “sus peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022