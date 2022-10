Papa Francisco: La pornografía “debilita el corazón de los religiosos”

“Es algo que debilita el alma. El diablo entra por ahí”, afirmó el Papa.

El papa Francisco advirtió que la pornografía “debilita el alma” y el “corazón” de los religiosos, ya que es por ahí por donde “entra el diablo”, según un comunicado del Vaticano difundido este miércoles.

El Papa argentino recibió el lunes a seminaristas y religiosos que estudian en Roma y le hicieron numerosas preguntas sobre diversos temas, desde la reconciliación de ciencia y fe, a cómo vivir de forma virtuosa. Cuando se le preguntó sobre el uso de redes sociales, el pontífice aprovechó para advertir contra el consumo de “la pornografía digital”. “Cada uno de ustedes, piensen si han tenido la experiencia o la tentación de la pornografía digital. Es un vicio que tiene mucha gente, tantos laicos, tantas laicas, e incluso sacerdotes y monjas”, dijo el Papa.

“El diablo entra por ahí”

“Es algo que debilita el alma. El diablo entra por ahí: debilita el corazón del sacerdote. Y no hablo de la pornografía criminal, como el abuso infantil, sino de la pornografía ‘normal’”, explicó. “El corazón puro, el que recibe todos los días a Cristo, no puede recibir esas informaciones pornográficas. Y si pueden eliminarlo de sus teléfono, háganlo, así no tendrán la tentación” en la mano, continuó el pontífice.

El Papa ya ha condenado en varias ocasiones la pornografía, la última vez en junio. “Hablamos del flagelo de la pornografía, que actualmente está por todos lados”, dijo recibiendo a asociaciones de familias. En aquella ocasión dijo que el porno es un “atentado permanente contra la dignidad del hombre y la mujer” y pidió a las autoridades que la declaren “amenaza para la salud pública”.

