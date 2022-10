Reino Unido elige nuevo primer ministro: el multimillonario Rishi Sunak

Dos meses después de fracasar en su primer intento de liderar el Partido Conservador y dirigir el gobierno, Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como único candidato con suficientes apoyos.

El multimillonario Rishi Sunak fue designado el lunes como nuevo primer ministro británico, en reemplazo de Liz Truss, quien anunció su dimisión la semana pasada. Dos meses después de fracasar en su primer intento de liderar el Partido Conservador y dirigir el gobierno, Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como único candidato con suficientes apoyos.

Su única rival, la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no logró llegar al mínimo de 100 apoyos, entre los 357 diputados conservadores, necesarios para presentar su candidatura, pese a haberse definido hasta el final como “la mejor posicionada para unificar al partido” con “respaldo de todas las alas” de la formación. Mordaunt, de 49 años, había quedado como única potencial rival de Sunak después de que el ex primer ministro, Boris Johnson, descartara el domingo la posibilidad de un controvertido retorno, anunciando que no postularía a suceder a la dimisionaria Truss, quien lo había reemplazado a él mismo el 6 de septiembre.

“Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador”, anunció el responsable del grupo parlamentario Graham Brady. Queda todavía por determinar cuándo Sunak y Truss irán a ver al rey Carlos III para oficializar el nombramiento del tercer primer ministro británico en dos meses.

Sunak, multimillonario exbanquero, nieto de inmigrantes indios que estudió en las escuelas de la élite británica, se convertirá, además, en el primer jefe de gobierno de religión hindú en el momento que comienza el Diwali, importante festividad hinduista muy popular entre la comunidad india británica.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022