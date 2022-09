Carlos III, nuevo rey del Reino Unido

El rey Carlos III rinde homenaje a "una soberana querida y una madre amada".

La reina Isabel II no superó los problemas de salud que sufría desde que en abril, a sus 96 años, el heredero de la Corona británica es su hijo, el príncipe Carlos, quien ya se encuentra en el castillo de Balmoral (Escocia) donde se encontraba su madre. También deberá dar primer discurso como rey, si es que decide usar ese nombre, y el Gobierno jurará lealtad. Se informó que utilizará el nombre de Carlos III.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022