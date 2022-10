Esta gran ciudad portuaria es la última afectada por el recrudecimiento de la violencia de los shebab en los últimos meses, que ensangrentó la capital Mogadiscio y el centro del país.

Al menos cuatro personas fueron abatidas el domingo en un ataque reivindicado por los islamistas radicales de Al Shebab, que aún continúa el domingo por la tarde en un hotel de la ciudad de Kismayo, en el sur de Somalia.

Un oficial de policía, Abdulá Ismail, dijo a la AFP al final de la tarde que “se encontraron los restos de otro civil, con lo que el número de víctimas civiles confirmadas hasta la fecha asciende a cuatro”.

BREAKING: Inghimasi operation at Tawakkal Hotel in Kismaayo still ongoing.

Per Radio Al-Andalus the inghimāsiyīn still maintain full control of the hotel, having repelled Jubaland and Kenyan forces multiple times.

Multiple dead including murtad officers. #Kismayo #Somalia pic.twitter.com/djSqxcDH6q

