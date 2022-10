¡Cuidado! Salud recomienda no consumir estas marcas de quesos

Se trata de dos quesos blandos populares en el mercado que podrían estar contaminados con la bacteria listeria monocytogenes.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) recomienda a la población en general que haya adquirido los productos Brie y Camembert (quesos), con fecha de caducidad hasta el 14 de diciembre de 2022, a no ingerirlos y desecharlos, debido a que pueden estar contaminados con la bacteria listeria monocytogenes.

Así también, se hace un llamado para que se tenga especial cuidado al limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con estos alimentos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Debido a esta situación, en Guatemala ya se realizó el retiro voluntario por parte del titular de los registros sanitarios, que pertenecen a las siguientes imágenes de referencia:

El pasado 30 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió la alerta sanitaria sobre esta bacteria, la cual puede causar infecciones graves y puede ser fatal en niños, personas de avanzada edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En el caso de las personas que no tienen enfermedades preexistentes, pueden presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas. Ante estos síntomas debe acudir al servicio de salud más cercano e indicar si consumió este producto.

LISTERIA OUTBREAK: More than 20 brands of brie, baked brie, and camembert cheese have been recalled (more cheeses were recently added to the recall). For more info, go to https://t.co/5IHJ0pqFtp pic.twitter.com/wy3k9FMe8F

— CDC (@CDCgov) October 7, 2022