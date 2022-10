Giammattei muestra “gratitud” con el senador de EE. UU., Rick Scott

El presidente Alejandro Giammattei conversó a través de una llamada telefónica con el senador de los Estados Unidos Rick Scott.

El presidente Alejandro Giammattei agradeció las palabras del senador de Estados Unidos (EE.UU), Rick Scott, sobre el “compromiso compartido con la democracia y la libertad en América Latina“.

En tanto, el senador estadounidense manifestó que “fue un privilegio hablar con el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. “Discutimos nuestro compromiso compartido con la democracia y la libertad en América Latina y nuestra continua oposición a matones como Maduro”.

It was a privilege to speak with the President of Guatemala, @DrGiammattei.

We discussed our shared commitment towards democracy and freedom in Latin America and our continued opposition to thugs like Maduro. https://t.co/PDYEWVif2t

— Rick Scott (@SenRickScott) October 19, 2022