Alejandro Giammattei y Mike Pence coinciden en evento de carácter privado

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, participó en el evento “Los principios esenciales de un líder en la actualidad”, el cual fue organizado por “Guatemala Próspera”.

En dicha actividad, realizada en un hotel de la zona 10 capitalina, el mandatario pronunció un discurso en donde destacó que las acciones de los líderes deben estar orientadas al máximo bienestar de las personas para alcanzar la prosperidad de los países.

Asimismo, en parte de su alocución, Giammattei compartió parte de su experiencia como presidente del país.

Además, en una nueva ocasión refirió a que no será presidente de Guatemala por una segunda oportunidad.

En esta reunión también se contó con la presencia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a quien Giammattei le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

El exfuncionario estadounidense no se refirió en sus redes sociales a la actividad a la que asistió a nuestro país.

En su último tuit menciona que tanto él como su esposa, Karen, se unen a los millones de estadounidenses que oran por los afectados por el huracán Ian.

.@KarenPence and I join millions of Americans praying for all those in the path of Hurricane Ian, especially our first responders. God bless and protect them all.

— Mike Pence (@Mike_Pence) September 28, 2022