VIDEO: Momento en el que avión militar ruso se estrella contra un edificio residencial

“En total, 13 personas murieron, entre ellos 3 niños, mientras que 19 personas resultaron heridas”, informaron autoridades.

Un avión militar ruso se estrelló sobre un edificio en una zona residencial en Yeisk, una ciudad cerca de la frontera suroccidental con Ucrania, dejando al menos 13 muertos y 19 heridos, informaron autoridades de la región de Krasnodar. La aeronave, un cazabombardero supersónico, cayó sobre el edificio de nueve plantas, donde residían unas 600 personas, desatando un gigantesco incendio.

“Los socorristas terminaron el registro de los escombros (…) En total, 13 personas murieron, entre ellos 3 niños, mientras que 19 personas resultaron heridas”, indicó el ministerio de Situaciones de Urgencia, citado por las agencias rusas. Por su parte, el ministerio ruso de Defensa precisó que el “combustible del avión” Sukhoi Su-34 se incendió en el “patio de una zona residencial” donde se estrelló. El presidente ruso, Vladimir Putin, fue informado del suceso y envió al lugar a los ministros de Situaciones de Urgencia y de Salud.

Según autoridades, el incendio se propagó en cinco de las nueve plantas del edificio, con una superficie de unos 2 mil metros cuadrados. En imágenes difundidas en redes sociales, captadas por cámaras de seguridad y testigos, se puede ver el momento en el que la aeronave se estrella y el inmueble envuelto en llamas.

#Video appeared of the crash of the Su34 military plane.They show how the plane rapidly loses altitude

Russian #Su34 fighter jet crashed into a residential building due to the ignition of one of its engines,according to #Russian state #Media #RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Iozs6X3x0Q

— Santosh Sagar (@santoshsaagr) October 18, 2022