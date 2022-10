Madre fue capturada por dejar que su hijo de 10 años se hiciera un tatuaje

La mujer, de 33 años, supuestamente permitió que el menor se tatuara su nombre de forma permanente.

Crystal Thomas fue arrestada en el norte de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU), por dejar que su hijo de 10 años se hiciera un tatuaje permanente, dijo la policía. La mujer, de 33 años, supuestamente permitió que el menor escribiera su propio nombre en grandes letras de imprenta en un procedimiento realizado en un hotel “transitorio” en la ciudad Highland, condado Ulster, donde ambos se alojaban.

Es ilegal en Nueva York tatuar a un menor de 18 años, incluso con el consentimiento de los padres, según la ley estatal, recordó New York Post.

La madre fue acusada de poner en peligro el bienestar de un menor al permitir que su hijo se hiciera “un gran tatuaje permanente de tinta en su cuerpo”, según la policía local, que además estaba buscando al artista aficionado que marcó el cuerpo del niño.

