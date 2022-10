Neuronas de laboratorio aprendieron a jugar un videojuego, afirma estudio

El director del estudio aseguró que sus hallazgos abren la puerta a un nuevo tipo de investigación sobre procesadores de información biológica.

Neurocientíficos australianos concluyeron en un estudio que células cerebrales cultivadas en un laboratorio aprendieron a jugar el clásico videojuego Pong, y podrían ser capaces de un “comportamiento inteligente y consciente”.

Brett Kagan, quien dirigió el estudio publicado el miércoles en la revista Neuron, dijo a la AFP que sus hallazgos abren la puerta a un nuevo tipo de investigación sobre procesadores de información biológica, complementando las computadoras digitales normales. “Lo que las máquinas no pueden hacer es aprender cosas muy rápidamente”, señaló, y explicó que si uno necesita que un algoritmo de aprendizaje automático aprenda algo, eso requiere miles de muestras de datos. Pero un perro, por ejemplo, “puede aprender un truco en dos o tres intentos”, destacó Kagan, director científico del laboratorio Cortical Labs, con sede en Melbourne.

Meet DishBrain: human brain cells in a dish learn to play Pong. Our latest paper published today in @NeuroCellPress. Full paper at https://t.co/XpC7dTU8eT.

