Estas son las joyas de la Corona que usará Carlos III

Estas son las joyas que se usarán durante la ceremonia de coronación de Carlos III, proclamado rey en septiembre tras la muerte de su madre Isabel II.

El Reino Unido es la única monarquía de Europa que sigue utilizando trajes y adornos, como cetros y espadas, en las ceremonias de coronación. Estas son las joyas que se usarán durante la ceremonia de coronación de Carlos III, proclamado rey en septiembre tras la muerte de su madre Isabel II, que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster en Londres.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

