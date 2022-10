VIDEO. Se registra nuevo hundimiento en colonia de Villa Nueva

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un camión se hundió junto con el pavimento, dentro de una colonia.

La tarde de este miércoles, 12 de octubre, se registró un nuevo hundimiento en el municipio de Villa Nueva, específicamente dentro de la colonia “Ulises Rojas”. Las cámaras de vigilancia de la colonia registraron el momento exacto del surgimiento de un nuevo socavamiento, esto cuando un camión cargado con material para la construcción pasaba por la una de las calles.

El portavoz de la Municipalidad de Villa Nueva, Byron Morataya, aseguró que la desarrolladora del proyecto habitacional elaboró las calles utilizando tubería metálica. “Una unión de la tubería cedió, por lo que el cedimiento cedió y fue absorbido por la corriente”, detalló; asimismo, aseguró que solicitarán autorización de la colonia privada para hacer las reparaciones, con mano de obra y los materiales.

Se observa que un camión sufre accidente en un hundimiento que se registra en la Ulises Rojas, la municipalidad de Villa Nueva indica que es "Una tubería metálica colocada por la desarrolladora de la colonia Ulises Rojas, son uniones dañadas que se deben reparar." pic.twitter.com/GMD8VsMjnT — Qué pasa en el Sur (@QuepasaSur) October 12, 2022

Hundimientos en Villa Nueva

En junio pasado, un hundimiento se registró sobre una carretera internacional, la CA-9, en jurisdicción de Villa Nueva. El socavamiento ocurrió debido a un colector de agua que colapsó.

El pasado 24 de septiembre dos hundimiento más se formaron, a pocos metros del hundimiento sobre la ruta al Pacífico y cobró la vida de dos mujeres, madre e hija. El motivo: un colector de agua que colapsó ante las copiosas lluvias que se registraron el mes pasado en el país.

Ante esta situación, el alcalde de esa localidad, Javier Gramajo, aseguró que más de 60 % de ese municipio, cuya administración inició en 2020, no cuenta con un sistema de drenajes. No obstante, la situación no ha mejorado.

Recientemente, la comuna de Villa Nueva informó que la colonia Ulises Rojas estaba siendo transformada con un proyecto de adoquinado sobre la 1ª calle y que beneficiaría a más de 3 mil 500 vecinos del sector.

El proyecto consistía en la colocación de más de 6850 metros cuadrados de adoquín, además de construir 155 metros lineales de bordillo para la mejora de este tramo que se encontraba en total olvido.

“La obra contará también con más de 525 metros cuadrados de baden y 1630 metros lineales de cuneta, el cual ayudará a desfogar las aguas pluviales, lo que permitirá una durabilidad de la obra”, detalló en junio pasado.

