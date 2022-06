VIDEO. Así se extendió el hundimiento en ruta al Pacífico

Para este domingo, siguen suspendidos los trabajos por el hundimiento en ruta al Pacífico, en Villa Nueva.

Los trabajos para mitigar el hundimiento en el km 15.5 ruta al Pacífico, en Villa Nueva, siguen paralizados para este domingo.

Luego de verter concreto y una mezcla de lodocreto, que se perdieron por las lluvias, las autoridades decidieron detener el plan de rellenar el agujero que se extendió aún más.

Mario Aguilar, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), indicó que se enfrentan a una serie de problemas por el tema de colectores de aguas que están colapsados. Y, además, estudian el impacto de una falla (fractura) que atraviesa de forma transversal la carretera.

Las instituciones involucradas en resolver la emergencia, decidieron suspender los trabajos por un lapso de 48 horas para hacer nuevos estudios.

Primeras acciones por hundimiento sin resultados

El socavamiento duplicó su tamaño tras un día lluvioso el pasado sábado, 18 de junio. El cemento fluido que se vertió por 36 horas para rellenar uno de los carriles, se degradó por los aguaceros.

La decisión de rellenar el hundimiento se tomó sin haber concluido la fase de evaluación de condiciones técnicas y terminar de delimitar la zona de riesgo. Eventualmente se consideraba habilitar la ruta a partir del próximo lunes, pero ante de ello, el socavamiento agrandó su extensión.

Además de detener los trabajos, como medida de prevención, se optó también por suspender la circulación del transporte pesado sobre el puente Ingeniero Enrique Tejada Wyld, que se encuentre justo sobre el tramo afectado.

Para que la tierra no se siga derrumbando en los alrededores del cráter que esta en el kilómetro 15.5 carretera al Pacífico,Villa Nueva, autoridades colocaron un nylon. Momentáneamente la mesa técnica aún no se pronuncia sobre los trabajos a realizar

Más que una suspensión definitiva, las entidades de gobierno esperan que este fin de semana se observen y analicen las próximas acciones, debido a los cambios.

La solución al hundimiento mantiene bajo presión al gobierno, al ser una de las rutas comerciales y de tránsito más importantes del país. Un 70% de la productividad del país transita por esa vía.

A diario unos 150 mil vehículos circulan en ambos sentidos de la ruta al Pacífico, ya sea de Villa Nueva hacia la capital o en sentido contrario.

Piden más fondos

El jueves pasado, el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, pidió al Congreso que apruebe un estado de Excepción para atender la emergencia del hundimiento.

No obstante, Gramajo no indicó un posible monto, pues aseguró que aún no se han concluido los estudios y la planificación necesaria.

