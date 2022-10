FOTOS: 10 muertos y graves daños; siguen los bombardeos rusos en Ucrania

“Hasta ahora, 10 personas han muerto y 60 han resultado heridas en todo el país tras los bombardeos rusos”, afirmaron autoridades ucranianas.

Siguen los bombardeos rusos en Ucrania. Este lunes, los ataques, calificados por autoridades ucranianas de “masivos”, dejaron otras 10 personas muertas y decenas más heridas. “Hasta ahora, 10 personas han muerto y 60 han resultado heridas en todo el país tras los bombardeos rusos”, indicó la policía ucraniana, añadiendo que investigadores estaban reuniendo “pruebas de las atrocidades rusas”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, compartió en sus redes sociales fotografías que mostraban los graves daños provocados por los ataques de este lunes. “El mundo, una vez más, observa la verdadera cara de un Estado terrorista que está matando a nuestra gente. Un país que cubre su verdadera esencia y meta sangrienta con discursos de paz. Demuestra que la liberación de es la única base de la paz y la seguridad”, escribió Zelenski, en referencia a Rusia.

