ESTREMECEDOR. Madre de Luz María se quiebra exigiendo justicia por su hija y nieta

La madre de Luz María, extrabajadora del MP asesinada, rompió en llanto al explicar que su nieta de tres años, hija del señalado de femicidio, tiene pesadillas e intenta narrar lo que sufría su mamá.

Publicidad

Este viernes continuó el juicio por femicidio en contra de Jorge Rafael Zea Mejía, señalado de asesinar a su esposa Luz María del Rocío López Morales, quien laboraba en el Ministerio Público (MP) y tras ser asesinada fue quemada y tirada en un tragante en la zona 2 capitalina.

Ada Morales, madre de Luz María, reaccionó ante los alegatos de la defensa de Zea, a cargo del abogado defensor Rodrigo Arroyo, y con un estremecedor testimonio narra lo que le ha tocado sufrir desde el crimen de su hija y lo que enfrenta con su nieta, una menor de tres años, quien habría presenciado las agresiones que sufrió Luz María por parte de su propio padre, Jorge Zea.

#AHORA En el Tribunal Segundo de Femicidio, a cargo de los jueces Carlos Pacay, Ana Margarita Leonardo y Héctor José Rosales, se lleva a cabo una audiencia por el asesinato de Luz María del Rocío López Morales. Vía: @noel_solis pic.twitter.com/MSJynsHeEC — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 7, 2022

Morales, quien asegura que ella misma no quería creer que su propio yerno asesinó a su hija y que no se haría cargo de su nieta, narró que la pequeña, a quien no ha querido exponer públicamente en este proceso penal, sufre pesadillas.

Expuso ante la prensa algunos de los audios que ha logrado captar durante las madrugadas en las que la pequeña despierta llorando. Agregó que los fiscales han mencionado que dichos audios no son concluyentes.

#AHORA Ada Morales, madre de Luz María, declaró a periodistas sobre las secuelas de su nieta, quien asegura fue testiga del femicidio. Vía: @noel_solis pic.twitter.com/Pvmzo6tcJk — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 7, 2022

Juicio por femicidio contra Luz María

Tras una serie de pruebas que mostró la Fiscalía contra el Delito de Femicidio para demostrar el abuso al que fue sometida Luz María en su propio hogar, este jueves la fiscalía solicitó una condena de 50 años para Jorge Rafael Zea Mejía por ser el presunto autor de la muerte de la madre de su hija.

En la audiencia de conclusiones, fiscales del MP mostraron conservaciones en las que el esposo “manipulaba” a Luz María por la hija que tenían en común y en las cuales se comprobó que utilizaba violencia psicológica y también económica.

La madre de Luz María indicó que su nieta no duerme por el trauma que le causó el femicidio de su Luz María pic.twitter.com/PpI7lzgAlN — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 7, 2022

El representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se refirió a los daños psicológicos que sufrió la menor, por lo que pidió que Zea sea responsabilizado por esos daños. Aseguró que la menor expuso en donde estaba el cadáver de su madre y que presenció la violencia que sufrió la noche que fue asesinada por su padre.

(Visited 631 times, 631 visits today)

Publicidad