Riña en la familia real danesa por la retirada de títulos a cuatro nietos de Margarita II

Joaquín se enfrenta a su madre, la reina, y a su hermano tras anunciarse que sus hijos dejarán de ser príncipes.

La discreta Casa Real de Dinamarca se ha visto sumida en un escándalo inédito, con uno de los hijos de la reina ajustando cuentas en la prensa antes de que la soberana intente limar asperezas.

¿La causa? La decisión de la reina Margarita II, muy popular, de retirarle los títulos reales a los cuatro hijos de su hijo menor, Joaquín (53 años), a partir del 1 de enero.

Con ello, la soberana espera que Nikolai, de 23 años y Felix, de 20 (fruto de un primer matrimonio) y que Henrik, de 13 y Athena, de 10 años; puedan llevar la vida que quieran, sin verse forzados a cumplir con las obligaciones que acarrea la corona.

Pero, con la medida, la reina también quiere reducir el tamaño de la familia real, como han hecho otras monarquías europeas.

Para su hijo, en cambio, esto supone un desaire y decidió expresar su descontento ante la prensa.

Su primera esposa, la condesa Alexandra, ya se había declarado “conmocionada” ante el mismo diario anteriormente, y su hijo mayor se dijo “muy perplejo” por la decisión.

Una serie de confesiones que han causado sorpresa, pues la familia real danesa, la más antigua de Europa, parecía de lo más unida con ocasión del jubileo de 50 años en el trono de Margarita II.

El príncipe Joaquín lamentó que, “desgraciadamente” no tuvo ninguna noticia de su madre ni de su hermano, el príncipe heredero Federico, desde que se tomó la decisión. “Se trata también de la familia. O al menos de lo que podemos llamar [familia]”, dijo a B.T.

Por su parte, su esposa, la princesa Marie, de origen francés, afirmó en la entrevista que la relación que la pareja tiene con el príncipe Federico y su esposa es “complicada”.

Y con eso bastó para sacar a relucir viejas rencillas familiares, con la prensa recordando que, según la princesa, el matrimonio se había visto obligado a mudarse a Francia en 2019.

La decisión de la reina, parecida a la adoptada por el rey de Suecia hace unos años, no sorprendió a los analistas especializados en la realeza.

Es algo “natural, razonable y necesario”, defendió el historiador Sebastian Olden-Jørgensen.

Con el fin de adaptar la monarquía a los nuevos tiempos y a los cambios sociales, Margarita II decidió en 2016 que únicamente el hijo mayor de su primogénito, recibiría un privilegio al alcanzar la edad adulta; si bien sus hermanos conservarán el título principesco. Su última decisión va en la misma línea.

