Carlos III recibe a líderes mundiales que asisten al funeral de su madre

Joe Biden y su esposa presentan respetos al féretro de la reina Isabel II.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill, asistieron este domingo a la capilla ardiente de la reina Isabel II en Londres para presentarle sus respetos.

Biden se santiguó y pasó unos minutos con su esposa observando el féretro de la monarca desde el balcón de Westminster Hall por el que se van sucediendo las autoridades, un día antes del funeral.

El rey británico Carlos III fue el que recibió este domingo en el palacio de Buckingham al presidente estadounidense y a otros líderes venidos para el funeral de Isabel II, en la última jornada de una capilla ardiente por la que seguían desfilando miles y miles de británicos.

Teniendo en cuenta la magnitud de la fila, de la espera -unas trece horas-, y que la capilla ardiente tiene que cerrar a las 06H30 (05H30) del lunes, el gobierno pidió que la gente no se desplace para unirse a ella y así “evitar una decepción”. Se espera que, por la tarde, se impida definitivamente el acceso a la cola.

El impacto y trascendencia de la monarca que más tiempo reinó su país, siete décadas, se pone de manifiesto en la lista de asistentes a unas exequias como no se veían en Londres desde la muerte, en 1965, de Winston Churchill, que lideró al país durante la Segunda Guerra Mundial.

Westminster Abbey had a special relationship with HM Queen Elizabeth II.

Before her State Funeral here on Monday, we will be looking back at some of the most significant moments of her life for which the Abbey was the setting. pic.twitter.com/pjzTrAUXLB

— Westminster Abbey (@wabbey) September 13, 2022