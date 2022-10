Más de 200 mil ciudadanos movilizados en Rusia tras llamado de Putin

Autoridades rusas aseguran que tras el llamado del presidente Putin se han incorporado a las fuerzas armadas más de 200 mil personas.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, afirmó que más de 200 mil ciudadanos ya han sido incorporados a filas en el marco de la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado 21 de septiembre.

Según anunció con anterioridad el ministro de Defensa, la movilización parcial afectará a un total de 300 mil reservistas.

700.000 personas han abandonado Rusia 🇷🇺 desde que comenzó la movilización.

El dictador ruso Vladimir Putin anunció la movilización de reclutas para la guerra contra Ucrania el 21 de septiembre.

Fuente Forbes Rusia

