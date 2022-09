Ante Asamblea de la ONU, Biden expresa apoyo a las “mujeres valientes” de Irán

“Estamos del lado de las mujeres valientes de Irán, que se manifiestan para defender sus derechos”, dijo Biden.

En el marco de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó su apoyo a las “mujeres valientes” de Irán, país en el que al menos ocho personas han muerto debido a la represión a las protestas tras el fallecimiento de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral.

“Estamos del lado de los ciudadanos valientes y de las mujeres valientes de Irán, que se manifiestan en este momento para defender sus derechos más elementales”, dijo el mandatario estadounidense en su discurso en Nueva York.

Tune in as I deliver remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/4mVFkRRR8J

— President Biden (@POTUS) September 21, 2022