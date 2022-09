Giammattei: “Yo fui a Ucrania y me consta; este conflicto debe parar ya”

El mandatario guatemalteco se refirió a diversos temas durante su alocución en la sede de la ONU, en Nueva York.

El martes, 20 de septiembre, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, participó en el 77 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Ayer, el mandatario participó en la apertura del 77 debate General de Sesiones de la ONU en donde se abordaron, entre otros temas, programas de becas, agricultura, industria, exportaciones, cultura, así como la condena de la invasión rusa a Ucrania.

Durante su alocución, el mandatario destacó varios puntos pero resaltó los temas del “acaparamiento” de las vacunas contra el Covid-19 durante los dos años en que la pandemia estuvo en su punto álgido, pero también resaltó que Guatemala tuvo un resurgimiento económico con el crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 por ciento, según dijo.

“La amenaza del Covid-19 se mantiene pero no con las dimensiones de la etapa crítica. Decenas de miles de vidas pudieron haberse salvado, pero el acaparamiento fue una realidad”, mencionó.

Al mismo tiempo, el presidente guatemalteco indicó que las naciones deben unirse para buscar soluciones.

“Hoy deberíamos reunirnos para buscar soluciones; a levantar la voz una vez más. Pero esta vez, no puede ser una vez más. Es ahora o nunca. Con la misma voluntad que asumimos los retos que enfrentamos la Covid-19, hemos trabajado para sobreponer sus efectos”, dijo.

Por otra parte Giammattei también resaltó la problemática relacionada al calentamiento global. “Nos enfrentamos a la constante amenaza del cambio climático. Al igual que el año pasado, queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región”, señaló.

Además, resaltó que durante su gobierno se le ha dado impulso a las concesiones forestales, cosa que en gobiernos anteriores se ignoró, según dijo.

En el tema de la migración mencionó que el país ha impedido que varias caravanas de migrantes indocumentados continúen su rumbo hacia Estaods Unidos.

Según dijo, “el factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las causas” de esta problemática.

Giammattei también se refirió al tema del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, comentó que él vio en persona los hechos de dicha situación tras su visita oficial a ese país. “Guatemala se suma al clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel”, dijo.

“Yo fui a Ucrania y me consta; este conflicto debe parar ya. No debemos permitir que esta situación se repita en ningún país. Como presidente de Guatemala he sido el único gobernante que ha visitado a Ucrania en este conflicto”, dijo.