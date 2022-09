Hasta la fecha, salud ha reportado más de 19 mil 700 muertes por Covid-19

Para este viernes se sumaron cuatro fallecidos más afectados por la pandemia.

Ante la llegada de la pandemia de Coronavirus el mundo agilizó la creación de las vacunas para evitar el riesgo de muerte para la población mundial; no obstante, este proceso de inmunización no ha sido avanzado como se espera en Guatemala. Y es que las autoridades sanitarias no lograrán la meta de vacunación anticovid impuesta para 2022 por la Organización Mundial para la Salud; tampoco alcanzó la meta de 2021.

Hasta la fecha, el gobierno del presidente Alejandro ha logrado aplicar menos de 20 millones de dosis. En total, 6.8 millones de guatemaltecos han completado el esquema de inmunización (dos dosis) y menos de 3.5 cuentan con el refuerzo.

Actualización de Coronavirus

El Ministerio de Salud detalló la situación de la pandemia de Coronavirus en Guatemala correspondiente para este viernes, 16 de septiembre.

Pruebas realizadas: 2 mil

Casos positivos: 45

Pacientes fallecidos: 4

En totales

Casos positivos acumulados: 1 millón 114 mil 803

Casos activos estimados: 2 mil 166

Pacientes fallecidos: 19 mil 702

Pacientes recuperados estimados: 1 millón 92 mil 935

Alertan por tratamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que no se utilicen dos tratamientos anticovid con anticuerpos sintéticos, al haber constatado su ineficacia frente a las variantes actualmente en circulación.

Los expertos de la OMS “recomiendan fuertemente” no utilizar el Xevudy, basado en la molécula sotrovimab, y el Ronapreve, basado en la combinación casirivimab-imdevimab, en la última versión de su guía de tratamientos anticovid, publicada el viernes de madrugada en el British Medical Journal.

El Xevudy, desarrollado por los laboratorios GSK y Vir, y el Ronapreve, desarrollado por Regeneron, son dos tratamientos con anticuerpos sintéticos contra el covid-19.

Hasta ahora, la OMS recomendaba, con prudencia, su uso en pacientes afectados por una forma ligera de la enfermedad, y no en caso de riesgo de que esta evolucionase hacia una forma más grave, por edad, peso u otros factores.

Sin embargo, la llegada de la variante ómicron a fines de 2021 puso en entredicho el interés de esos tratamientos y los expertos de la OMS, basándose en varios estudios in vitro, estiman ahora que son probablemente ineficaces frente a las variantes en circulación.

Los expertos actualizaron también las recomendaciones sobre otros tratamientos, especialmente el Remdesivir del laboratorio Gilead.

