ONU: El mundo “va en mala dirección” en cuanto al cambio climático

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció el martes “la adicción de la humanidad a las energías fósiles”, coincidiendo con la publicación de un informe sobre el cambio climático que muestra que el mundo “va en mala dirección”. “Inundaciones, sequías, canículas, incendios y tormentas extremas no hacen más que agravarse y baten récords con una frecuencia inquietante”, dijo Guterres en un mensaje de video junto a la publicación de un informe sobre el clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la ONU.

“Canículas en Europa. Inundaciones colosales en Pakistán. Sequías graves y prolongadas en China, en el cuerno de África y en Estados Unidos. No hay nada de natural en la nueva magnitud de estos desastres”, juzgó. “Representan el precio de la adicción de la humanidad a las energías fósiles”, agregó el secretario general, que apela a un abandono del carbono y al desarrollo de energías renovables.

Latest #UnitedInScience report shows climate impacts heading into uncharted territories of destruction.

Yet each year we double-down on our fossil fuel addiction.

I urge leaders to heed the facts of this report & turn pledges into #ClimateAction.

— António Guterres (@antonioguterres) September 13, 2022