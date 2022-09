VIDEO. “Todos robamos en esta vida”, mujer evita golpiza a ladrón

Tras la intervención de la mujer, los pobladores de Esquipulas desisten de vapulear al supuesto delincuente, quien se pone de pie y huye del lugar.

Pobladores de Esquipulas, en Chiquimula, pretendían hacer justicia por mano propia, luego de que un sujeto supuestamente robó un celular en el mercado municipal, pero una mujer intervino y evitó que lo vapulearan. Este hecho, que quedó captado en video, se registró el lunes, 12 de septiembre de 2022.

En la grabación se observa cuando un hombre agredía física y verbalmente al supuesto ladrón ante una multitud. Sin embargo, una mujer salió entre los curiosos para detener el acometimiento y lanzó un discurso que generó opiniones divididas:

“Todos robamos de alguna forma o no, todos robamos de alguna manera (…). Todos robamos en esta vida, alguien que esté libre de pecado que me diga, que me diga alguien que no peque”, grita la mujer.