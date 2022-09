Figuras del mundo despiden a la reina Isabel II

Adiós a la reina Isabel II de Inglaterra: figuras reaccionan a su muerte.

La reina Isabel II murió y el mundo lamenta el fin de una era marcado por la monarca que por 70 años estuvo al frente del trono de Inglaterra y sus dominios. El fallecimiento, dado a conocer por el Palacio de Buckingham el jueves 8 de septiembre 2022, provocó la reacción inmediata de personalidades de todo el mundo.

Miembros de la realeza, políticos y celebridades expresan sus condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II, a los 96 años. Su sucesor, el rey Carlos, emitió un comunicado a través de la cuenta oficial de la Familia Real.

La recientemente elegida primera ministra de su país, Liz Truss, emitió temprano el jueves un tuit en el que mostraba su preocupación por la salud de Su Majestad.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022