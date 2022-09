FOTO: Liz Truss se encuentra con la reina Isabel II tras asumir como primera ministra

La reina Isabel II le encargó a Truss formar gobierno como nueva líder de la mayoría.

La conservadora Liz Truss asumió el martes como nueva primera ministra británica, en sustitución de Boris Johnson, quien deja el cargo tras tres años de un controvertido mandato. Truss, hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores, fue designada vencedora el lunes, en la elección interna por el liderazgo del Partido Conservador.

El martes, Truss viajó a la residencia de la reina Isabel II, en Balmoral, Escocia, donde, en un encuentro protocolario de apenas media hora, esta le encargó formar gobierno como nueva líder de la mayoría. En una imagen difundida por responsables de la casa real se vio a ambas sonrientes y estrechando manos.

Tercera mujer a la cabeza del ejecutivo británico, tras Margaret Thatcher y Theresa May, Truss representa al ala más derechista del partido y prometió bajar impuestos para impulsar una economía británica al borde de la recesión.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022