Ya hay reemplazo para Boris Johnson: Liz Truss, nueva primera ministra británica

“Es un honor”, afirmó Truss visiblemente emocionada, en un discurso en el que rindió tributo a Johnson por su labor desde 2019.

Dos meses después de la dimisión de Boris Johnson, el Reino Unido ya tiene a su reemplazo: Liz Truss fue elegida nueva primera ministra británica. El Partido Conservador británico anunció que sus más de 172 mil afiliados eligieron a Truss, hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores, para dirigir la formación y tomar las riendas del país, sumido en una grave crisis por la carestía de la vida.

La jefa de diplomacia, de 47 años, se impuso por 81 mil 326 votos contra 60 mil 399 al ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak, un multimillonario exbanquero de 42 años nieto de inmigrantes indios. Truss, que asumirá las riendas de un Reino Unido sumido en una grave crisis por la carestía de la vida, se convertirá en la tercera primera ministra del país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019).

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022