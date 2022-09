“Mis derechos van a llegar hasta donde no violenten tus derechos”, José Córdova Herrera

Instalado en su despacho y animado, el recién nombrado encargado de velar por los derechos huamnos resaltó que el procurador debe trabajar de cerca con los diputados, sin perder su independencia.

El procurador de los Derechos Humanos asume el reto de trabajar por toda la población, sin importar su credo, ideología ni preferencia sexual, a la vez, manteniendo su independencia de los diputados.

¿Cómo garantiza la continuidad del respeto de los derechos humanos?

–Realmente, los derechos humanos están claros cuáles son sus objetivos, sus cometidos, sus visiones. Podemos establecer que desde 1986, donde se dio la reforma constitucional, nace la figura de la Procuraduría de los Derechos Humanos conjuntamente con la del Tribunal Supremo Electoral.

La principal finalidad del procurador de los Derechos Humanos es para dar recomendaciones para que las instituciones del Estado no violenten los derechos humanos, pero dándole una actividad específica y un cometido claro. Porque si en dado caso no tuvieran elementos para actuar y presionar sería una figura lírica, que quiere decir una figura sin mayor cometido. Con el pasar del tiempo se fueron fortaleciendo y se creó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y la Ley del Procurador. También se han firmado convenios, tratados internacionales y está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es una normativa que se encuentra nivelada con la Constitución con la finalidad de no chocar con la misma según la pirámide de Kelsen. No se trata de quién tiene un criterio o línea de trabajo, sino lo que tenemos que hacer es seguir lo establecido en la ley, donde se menciona el funcionamiento del procurador, su misión y visión. Estamos en un momento en que el derecho es evolucionante.

¿Cuál es su plan de trabajo para el cargo que fue designado?

–Los derechos humanos tienen que ser aplicados en todas las políticas del gobierno. Mi plan está constituido en ocho ejes, uno es que las políticas del gobierno deben ser incluyentes con las políticas en derechos humanos y se apliquen. El procurador tiene que trabajar de manera preventiva, no reaccionaria.

Tenemos procedimientos y lo que se busca es que sean los mismos en todas oficinas y no haya burocracia institucional. Ya que es que haya un verdadero procurador aplicado en las necesidades del país. Pronto iniciaré giras para conocer las auxiliaturas departamentales y conocer las realidades del país que por ser pluricultural y multilingüe hay muchas necesidades. La gente quiere ver la presencia del procurador sea de campo y no de escritorio.

¿Cuáles acciones implementará para explicar los derechos humanos?

–Primero hay que cambiar el concepto que se defienden delincuentes y lo pensamos cambiar con programas de difusión sobre lo que hace la PDH basándonos en el mandato constitucional sobre el comportamiento, sin salirnos de los márgenes para que no se pierda la objetividad, para que la aplicación sea pronta ante el pueblo. Se sabe que en la actualidad hay pocas instituciones que tienen credibilidad y dentro de esas, la Procuraduría, por lo que se tiene que hacer trabajo de procuración y educación para lograr el desarrollo.

¿Cómo piensa crear esa cultura de respeto a los derechos humanos?

–Hay que empezar desde el nivel primario. Buscaré reunirme con la ministra de Educación para solicitar que dentro de los cursos o currículas estén inmersos los derechos humanos desde la preprimaria. Pues hasta en la universidad tienen cursos en materia de derechos humanos, lo cual no es posible, por lo que le apostamos a la educación temprana para conocer si me violan o no mis derechos. Pedimos respeto, pero hay una línea pequeña entre los derechos individuales y los sociales. Y es ahí donde la Procuraduría tiene que establecer esa línea porque tengo una idea y es el que mis derechos van a llegar hasta donde no violenten tus derechos, para no pasar a una anarquía y saber hasta dónde actuar.

¿Cómo ve que se aprueben leyes y luego se tienen que archivar?

–Desde mi punto de vista, si los diputados pusieron para análisis esos proyectos de ley, ellos tendrán su razón, como también para retirarlos, por lo que no puedo contestar y sería muy aventurado. Como procurador, no puedo hacer declaraciones sobre algo que no ha nacido a la vida jurídica.

¿Tuvo alguna presión o algún diputado le insinuó negociar para votar por usted?

–Mi elección no es por casualidad. Es la tercera vez que participo, en 2012 estuve en la terna y fui el mejor calificado, pero por situaciones políticas no se dio. En 2017 también fui uno de los mejores punteados por mi experiencia y por razones que se desconocen no se dio. Por lo que no claudique y ahora fui el mejor calificado por mi capacidad laboral y conocimiento en derechos humanos. No tuve necesidad de conversar con ninguna persona sobre alguna plaza de trabajo, ya que 141 diputados votaron por mí, por lo que ha sido una de las elecciones más votadas, pues tengo una hoja de vida que trato de que sea lo mejor posible, tengo dos hijas a las que quiero servir de ejemplo.

Detalles de…

Aparte del ámbito profesional, se busca conocer más sobre el nuevo funcionario:

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Leer

¿Cuál es el último libro que leyó?

Los diarios de la reforma constitucional de 1986, los tres tomos

¿Cuál es comida favorita?

Sushi

¿Hace ejercicio?

Todos los días a las 4:30 horas

¿Qué tipo de música escucha?

Setenta y noventa

¿Lugar favorito del país?

108 mil kilómetros cuadrados

