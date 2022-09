Inacif confirma identidad de restos localizados en Ixchiguán, San Marcos

A solicitud del Ministerio Público, se iniciaron las pericias científicas forenses para determinar la identificación y causa de muerte.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirma que los restos localizados en un área de conflicto en Ixchiguán, San Marcos, pertenecen a uno de los empleados de Forza Cash Logistics, empresa que denunció en junio pasado, que dos de sus trabajadores quedaron en medio de un tiroteo, luego fueron secuestrados y su vehículo quemado.

Esa institución explicó que la complejidad del suceso ha requerido semanas de análisis, los que este viernes, 2 de septiembre de 2022, permitieron determinar la identificación científica de Francisco Javier García Hernández, de 49 años.

El viernes, 3 de junio del 2,022 en horas de la tarde, entre la jurisdicción de Tajumulco e Ixchiguán, municipios ubicados en el departamento de San Marcos, uno de los vehículos blindados de dicha compañía fue víctima de un siniestro; en el que varios pobladores del sector dispararon con armas de alto calibre, quedando el automotor en medio de un tiroteo.

“Nuestra tripulación a bordo siguiendo los protocolos de seguridad y al no transportar valores, no puso resistencia. A pesar de esto, el vehículo fue incendiado por supuestos pobladores y la tripulación fue secuestrada. Hasta este momento, no contamos con información del paradero de nuestros colaboradores”, se informó en esa ocasión.