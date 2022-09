Ante una posible nueva ola de contagios antes de finales de año, la Unión Europea (UE) se prepara para lanzar una campaña de dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió el viernes que nuevas variantes del coronavirus podían aparecer durante el invierno. “Podría aparecer una nueva variante emergente que no podemos predecir hoy”, dijo el jefe de la estrategia de vacunación de la EMA, Marco Cavaleri.

La EMA dijo que no está “excluido” que este invierno surjan nuevas variantes más cercanas de las subvariantes anteriores de Ómicron, aunque apuntó que las vacunas protegerán a la población contra las formas graves de la enfermedad.

#COVID19: Experience over the past 2 years shows that the EU could face another wave this autumn/winter.

Building on actions proposed in April, we’re urging 🇪🇺 Member States to put the necessary preparedness & response measures in place.#HealthUnion #StrongerTogether

