Otto Pérez Molina declara en continuación de juicio por caso La Línea

El exmandatario negó nuevamente los delitos que se le incriminan por el caso La Línea, que expuso la red de defraudación aduanera que supuestamente lideró con la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

Este lunes continúo el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, ambos acusados por el caso La Línea. El exmandatario declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, renegando la imputación hecha por la fiscalía en su contra.

Pérez Molina, quien renunció al cargo en medio de los señalamientos por este caso, refutó parte de las pruebas que se presentaron en su contra.

Según el exmandatario, sí tenía contacto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como parte de sus atribuciones al cargo. “No me podía yo asociar con la autoridades de la SAT cuando fueron electos por un órgano independiente”, afirmó Pérez Molina.

Igualmente declaró que la Presidencia mantenía contacto con la Vicepresidencia para coordinaciones con el gabinete de ministros. “Pero no es una asociación ilícita para cometer un delito”, aseguró.

“Yo no tuve edificio patrimonial que haya escuchado aquí, que lo hayan presentado alguna prueba. No hay cheques, no hay cuentas, no hay propiedades”, declaró Pérez Molina en la continuación del juicio.