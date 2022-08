Fauci se convirtió en el rostro de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos; el presidente Joe Biden dijo que el país “es más fuerte, más resistente y más saludable gracias a él”.

El eminente inmunólogo estadounidense, Anthony Fauci, principal asesor de sobre Covid-19 del presidente Joe Biden y convertido en el rostro de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, anunció que dejará su cargo en diciembre. Fauci también informó que en esa fecha abandonará su puesto como director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIAID), que ocupó durante 38 años.

“No me estoy jubilando”, aclaró, sin embargo, Fauci, de 81 años, en un comunicado. Previamente, había adelantado sus planes de irse al finalizar del mandato actual de Biden, pero anunció que adelantará su decisión para iniciar “un nuevo capítulo” en su carrera. “Ha sido el honor de mi vida liderar el NIAID”, escribió.

NEWS: Dr. Fauci announced today that he will be stepping down in Dec. 2022 from the positions of NIAID Director and Chief of the NIAID Laboratory of Immunoregulation, as well as the position of Chief Medical Advisor to President Joe Biden. https://t.co/6MTguNRP4f

— NIAID News (@NIAIDNews) August 22, 2022