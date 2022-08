“Y cómo es la policía de Guate”, dice un video que exhibe a agentes de la PNC

Se presume que un grupo de hombres ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública cuando fueron sorprendidos por agentes de la PNC, quienes les pidieron supuesto soborno.

En redes sociales circulan videos que exhiben a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando piden una “cooperar” a un grupo de jóvenes, que se presume, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los videos en un principio fueron publicados en la red social de TikTok con el título “Y cómo es la policía de Guate”, tras viralizarse fueron eliminados. Sin embargo, hubo usuarios que los descargaron y publicaron en Facebook y Twitter.

En las imágenes se aprecia cuando uno de los policías empieza a conversar con el grupo de jóvenes, quienes aparentemente estaban bajo efectos de licor. Sin embargo, los oficiales no se percataron que uno de ellos los estaba grabados con su celular.

“Miren pues muchá, sale caro echarse un par de frías, pero qué podemos hacer, estamos regidos por las normas que nos establecen los acuerdos constitucionales a través de la Presidencia y su gabinete. Aquí va a venir un mi jefe, de un solo se va a bajar, los va a ingrietar y a llevar a la Torre de Tribunales (…). No sé qué proponen antes que aparezca mi jefe ahí y si no me los tengo que llevar”, dice uno de los agentes.