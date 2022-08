Alcaldes de Nahualá y Santa C. Ixtahuacán responden a advertencia del presidente

El Presidente condicionó a los alcaldes por "colaborar con el enfrentamiento", pero ellos aseguran que la acciones corresponden al Ministerio Público.

El presidente Alejandro Giammattei advirtió a los alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán de retirarles su inmunidad, pero los jefes ediles aseguran que han promovido la paz y que las actuaciones corresponden también a otras instituciones.

Los alcaldes dieron a conocer su postura en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, con relación a los hechos violentos en esas localidades suscitados en días recientes.

El mandatario les exigió que denuncien o pedirían su inmunidad “por colaborar con el enfrentamiento”.

Alcalde de Nahualá habla de paz

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, resaltó que el mandatario promovió las mesas de diálogo, pero que en este caso una acusación de esa naturaleza no le es válida.

“Por las declaraciones del Presidente, no temo, porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Nunca he sido un incitador; siempre he hablado de la paz y he sensibilizado a mi pueblo. Uno sabe dónde y en qué camino está”, manifestó el jefe edil de Nahualá.