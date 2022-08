Rodas se protege de las “malas vibras” previo a reunirse con diputados

El procurador Jordán Rodas acudió con su nahual a la citación con la comisión de Derechos Humanos del Congreso.

El procurador Jordán Rodas, acudió este martes al Congreso de la República para cumplir con una citación con la comisión de Derechos Humanos, protegido contra “las malas vibras”.

“Vengo acompañado de mi nahual para que me proteja de las malas vibras”, dijo el defensor previo a la reunión que fue cancelada en último momento.

Rodas, crítico de la función gubernamental, acudió a la segunda reunión agendada por la comisión que se ha centrado en fiscalizar sus actuaciones a pocos días de que concluya su gestión. La comisión incluso se declaró en sesión permanente para cuestionar al funcionario.

“Fui notificado de manera formal sobre mi citación por el diputado Arenales Forno, al parecer la citación se cancela, pero no me notificaron por escrito. De cualquier forma aquí estoy, no tengo nada que ocultar” afirmó Rodas.