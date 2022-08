Nuevos síntomas de la viruela del mono: dolor rectal e hinchazón en el pene

Estudio en 'The BMJ', identifica diferencias en los síntomas de la viruela del mono entre el brote actual y los brotes anteriores en regiones endémicas

Hinchazón del pene y el dolor rectal se han identificado como síntomas en personas que han contraído la viruela del mono, según un estudio publicado en BMJ.

En el transcurso de 2022, se identificaron en todo el mundo más de 20.000 casos de viruela del mono, una enfermedad rara que generalmente solo se encuentra en partes de África central y occidental, en países donde normalmente no se da información, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Por lo general, la enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y una grave falta de energía, acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos. Además, las personas infectadas pueden desarrollar erupciones. Estas lesiones tienden a comenzar en la cara antes de extenderse a otras partes del cuerpo.

