Recomposición: Diputados se suman a otras agrupaciones con miras a reelección

En el Congreso inician los movimientos para buscar la reelección. Los diputados buscan la opción más viable entre partidos o encaminados a establecerse.

Las facciones políticas continúan reorganizándose en miras a las próximas elecciones en 2023. Los diputados, una vez más, dan muestra de ello al adherirse a las agrupaciones vigentes o que están próximas de ver la luz.

Los saltos de una bancada a otra se han vuelto, desde hace unos años, en una dinámica de la política en Guatemala.

Los actores involucrados aseguran que es parte a lo que se enfrentan quienes gobiernan y, por tanto, los cambios son naturales y hasta necesarios. Mientras que, los análisis críticos difieren, lo califican de falta de identidad, fragmentación y traición a los electores.

Lo cierto es que en el Congreso se empiezan a observar movimientos.

Las redes sociales resultan siendo un catalizador para las nuevas fuerzas. Las fotografías o videos muestran a diputados que ingresaron al Congreso de la República por un partido en 2019, pero ahora se promueven a través de otros. Los diputados buscan espacio allí o forman parte del movimiento o partido pro formación.

Al contrastar la información en redes sociales, entrevistas con diputados y jefes de bloque, se empiezan a ver los cambios en el Hemiciclo. Son alianzas temporales, sujetas a más cambios, tomando en cuenta que aún falta un trecho de los seis meses para la convocatoria a elecciones.

La legislatura actual dista mucho de la electa en 2019. La base del partido Vamos es una de las que logró robustecerse, el partido del gobierno es el bloque con más diputados con un total de 31.

A la bancada de 17 originales se sumaron otros diputados provenientes de Valor, Todos, Viva, UCN, FCN, PAN y UNE.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afín a Sandra Torres, aún se conserva como la segunda mayor fuerza del Congreso, conservando 23 de los 52 diputados de la bancada inicial.

Luego está el bloque de Oposición, vinculado a la agrupación pro-formación VOS, que cuenta con 12 diputados.

Todos ahora suma 11 integrantes; Bien y Valor cuentan con 8 cada uno; Creo tiene 7, y esa misma cantidad buscan aliarse al partido en formación Cabal, cuyos diputados, aunque no estén plenamente identificados con el logo, si han formado parte de giras de afiliación.

Los Humanistas cuenta con 7 escaños, Semilla tiene 6 y Prosperidad Ciudadana, 4. Con 3 cada uno están Winaq, FCN-Nación, Podemos, Unionistas, Unión Republicana, URNG y Viva. Con dos están Cambio, Elefante (ambos con credenciales), Partido Popular Guatemalteco y Victoria.

Mientras que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) cuenta con una legisladora y una diputada busca espacio en Semilla o Winaq. Otros cinco aparecen sin afiliación política partidaria directa.

Comparativo

Así se observa la recomposición de bancadas en el Congreso, en comparación al 2019 y a la fecha en 2022, según la información recopilada:

#EUNacionales El Congreso en el año 2020 figuraba de esta manera, por lo que hubo un cambio y movimiento significativo en los diferentes bloques Legislativos.

Reformas estancadas

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos siguen en el limbo y sin que hayan acuerdos para que avancen las propuestas.

Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), percibe la ausencia de debate en el Hemiciclo, que los partidos políticos no se apegan a sus programas internos. Así “su carga ideológica es prácticamente nula”, aseguró.

“En cualquiera de los dos ámbitos no nos podemos poner muy rígidos o muy laxos, hay que buscar acuerdos conforme al momento político que vivimos, que no es el mismo de las reformas del 2016”, afirmó Dabroy, respecto a la decisión que pueden llegar a tener los congresistas en caso de no sentirse identificado con la línea política de determinado partido.

Durante dos años, el Congreso fue incapaz de elaborar un documento de reformas y el tiempo se agota.

No obstante, los diputados ya accionaron en la Corte de Constitucionalidad para revertir la norma que prohíbe el transfuguismo. Hasta ahora, provisionalmente los magistrados dejaron la prohibición vigente, pero el proceso continúa.

La petición es dejar sin efecto el artículo 205 TER de la Ley Electoral que establece una serie de prohibiciones para los tránsfugas.

Por Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7 FM

