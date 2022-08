Ejército sanciona a tres oficiales por su participación en lanzamiento de videojuego

Los tres oficiales del Ejército fueron sancionados por la forma en que participaron durante el lanzamiento del videojuego “Yo Kaibil Mobile”.

El Ministerio de la Defensa sancionará a tres oficiales del Ejército por participar en el lanzamiento del juego “Yo Kaibil”, creado e impulsado por una institución gubernamental encargada de estrategia y seguridad.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad lanzó el videojuego “Yo Kaibil” el 23 de julio pasado. La presentación incluyó la exhibición de soldados con vestuario y armas de uso exclusivo del Ejército.

El titular de la cartera, Henry Reyes, se refirió al caso en una citación con diputados del Grupo de Oposición del Congreso de la República.

“Los tres oficiales que participaron en su momento pidieron autorización para asistir al lanzamiento del evento, más no así utilizar el uniforme y hacer ellos el descenso del helicóptero. El helicóptero que se utilizó es de una empresa privada, no de la Fuerza Aérea”, afirmó Reyes.

“Lo único que pasó relacionado al Ejército fue la utilización del uniforme por parte de los oficiales y la demostración del descenso de helicópteros”, añadió Reyes.

El funcionario afirmó que la sanción tendrá lugar porque no tenían autorizado a utilizar elementos vinculados a la institución armada. “Somos ajenos a ese juego”, afirmó Reyes, al asegurar que el Ejército no está vinculado al videojuego tal como se informó a través de un comunicado.

“No lo planificamos nosotros, no dimos información, no aportamos recursos del Ministerio de la Defensa y no somos responsables del contenido de ese juego. Desconocemos que contiene, si va a contener violencia o diferentes cosas que puedan comprometer al Ejército”, aseguró.

Sobre el INEES

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES) es una dependencia del Ejecutivo que tiene como labor designada la “formación, capacitación, profesionalización” de funcionarios de las instituciones y ministerios que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

Las instancia que lo constituyen son el Ministerio de Gobernación, el de la Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, entre otras.

