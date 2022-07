Soldado ucraniano prisionero fue castrado y supuestos militares rusos graban el asesinato

En el primer video aparece la víctima siendo amordazada por al menos cuatro hombres alrededor.

Videos en los que presuntamente aparecen soldados rusos castrando y asesinando a un militar ucraniano atado y amordazado circula en redes sociales, generando una acusación de presuntos crímenes de guerra por parte de las Naciones Unidas, así como una investigación de posibles torturas.

Se trata de tres videos donde aparece un aparente soldado con parches amarillos y azules, de los colores de la bandera de Ucrania en el suelo, con manos atadas a la espalda siendo amordazado, mutilado y luego baleado. Los videos aparecieron por primera vez en un canal de Telegram prorruso; sin embargo, no se ha confirmado la autenticidad de los videos ni la nacionalidad de los implicados, informó CNN.

En el primer video aparece la víctima siendo amordazada por al menos cuatro hombres alrededor, de los cuales uno aparece con un uniforme ruso con la insignia “Z”, símbolo asociado con la invasión de Rusia a Ucrania.

Las segundas imágenes muestran a la víctima retorciéndose en el suelo mientras que un hombre con guantes quirúrgicos azules con un aparente uniforme ruso corta la ropa interior de la víctima con un cortador de cajas, el mismo que usó para castrarlo. En el video, a los perpetradores se les escucha decir “abrázalo, abrázalo”, en idioma ruso.

En el tercer video aparece la víctima atada y mutilada recibiendo un disparo en la cabeza. Luego fue llevado a rastras por sus verdugos.

It is reported by several sources that the infamous Russian solider who recorded himself torturing a Ukrainian POW has been eliminated.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania precisó que está consternada por los videos. Indicaron en un comunicado emitido el viernes por la noche que “la tortura y las ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra y personas fuera de combate son crímenes de guerra”.

Por su parte, la Oficina del Fiscal General de Ucrania anunció el comienzo de una investigación criminal, que será basada en los resultados del procesamiento del video y buscará tomar medidas para establecer las circunstancias de la castración y asesinato a un presunto soldado ucraniano por parte de las fuerzas rusas.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, condenó enérgicamente el viernes que la “actual guerra de agresión ilegítima e injustificada de Rusia contra Ucrania y su pueblo trae más atrocidades horribles día a día“.

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled 🇺🇦 captive. World has to realize: 🇷🇺 — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022