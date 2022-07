“Giammattei cumplió en Kiev la agenda de sus lazos no tanto con Ucrania, como con Estados Unidos”, dice Rusia

Esto es parte del comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con respecto a la visita del presidente Giammattei a Ucrania.

“Hemos tomado nota de la información sobre la visita del presidente Alejandro Giammattei a Kiev que tuvo lugar hace unos días. Todo era predecible”, indica un comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con respecto al viaje realizado por el presidente guatemalteco a Ucrania.

“Obviamente, lo que le importó al presidente de Ucrania era obtener cierta muestra de algún tipo de apoyo desde el exterior, aunque fuera por parte de un pequeño estado de América Central”, se indicó.

“Cumplió… con Estados Unidos”

Por otro lado, la diplomacia rusa también indicó que el mandatario Giammattei “cumplió en Kiev la agenda de sus lazos no tanto con Ucrania, como con Estados Unidos.”

“Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el ‘daño a la democracia guatemalteca’, hecho por él”, se indicó recalcando que no son valoraciones suyas.

Expreso mi más sentida solidaridad con las familias de Ucrania que han sido víctimas de este injustificado y terrible flagelo que solo ha dejado pérdidas humanas y destrucción. El conflicto debe parar, reitero el llamado a la paz.#NoALaGuerra 🇬🇹🇺🇦 pic.twitter.com/G0NDMnuNN4 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) July 26, 2022

Además, se reseña sobre el historial de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Rusia.

“Quisiera subrayar que Rusia y Guatemala están unidas por lazos de amistad que se construían por años. Consideramos a Guatemala como un socio prometedor en América Central con quien tenemos intereses comunes. Valoramos estas relaciones. No quisiéramos que sufran daños graves debido a una influencia destructiva desde el exterior”, se añade.

“Lamentan y rechazan” declaración conjunta

Asimismo, la Embajada de Rusia en Guatemala lamentó y rechazó la declaración conjunta emitida por los presidentes Giammattei y Zelenski desde Kiev, calificándola fuera de un “carácter amistoso” y de respeto a las relaciones bilaterales ruso-guatemaltecas.

De acuerdo a la sede diplomática de Rusia, la declaración ucraniano-guatemalteca se trató de una “retórica antirusa”, pues la operación militar rusa en Ucrania fue calificada como “guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada”.

Rusia sostiene que la operación tuvo lugar en defensa de las Repúblicas Populares de Donestk y Lugansk, previamente reconocidas como Estados soberanos, “frente al genocidio, discriminación de los rusos y su idioma por parte del régimen de Kiev”, especificó la embajada en un comunicado.

* Con información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

