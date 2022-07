VIDEO | “Solo quería ver a mi hijo”, dijo migrante guatemalteco rescatado en Arizona

Jaime Pacheco y un acompañante tenían dos días de intentar llamar al 911 pero no encontraban señal. Llevaban seis días caminando en el desierto.

La Patrulla Fronteriza rescató a dos inmigrantes guatemaltecos que lograron comunicarse al 911, mientras habían quedado varados, rendidos ante el cansancio, en medio del desierto.

Según indicaron autoridades estadounidenses que los rescataron por la vía aérea, ambos connacionales llevaban dos días intentando llamar pero no encontraban señal.

Las personas se encontraban en un lugar en las montañas Baboquiari, en Arizona.

“Andaba en búsqueda de mi hijo”, dijo Jaime Pacheco en unas primeras declaraciones.

Pacheco, junto con un acompañante, llevaban seis días caminando en el desierto.

La Patrulla Fronteriza rescató a dos migrantes guatemaltecos que lograron comunicarse con el 911. Llevaban dos días intentando llamar y no encontraban señal. pic.twitter.com/qrdWB83s71 — Voz de América (@VozdeAmerica) July 14, 2022

Al ser rescatado le brindaron atención médica en los pies debido a que tenía varias ampollas.

Se les había acabado el agua y en tres días solamente había comido una manzana.

“Intenté cruzar el desierto para juntarme con él (hijo) allá, pero no aguanté”, dijo entre sollozos Pacheco.

Por otra parte, comentó al ser entrevistado que en el camino había demasiado sol, “muy fuerte”.

“En la noche mucho coyote. Ya no aguantaba. Yo me quedé tirado y el compañero también. Ya no. Solo quería ver a mi hijo”, sentenció el migrante guatemalteco.

Operativo de rescate

El operativo de rescate tardó tres horas, la temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados en el desierto. Los inmigrantes fueron atendidos por los paramédicos que les brindaron comida y los hidrataron.

“Gracias a Dios que pudieron llamar al 911. El más joven se quedó con el señor mayor ya que este dijo que ya no podía caminar desde hacía dos días”, dijo Jesús Vasavilbaso, vocero de Patrulla Fronteriza.

Pacheco fue trasladado a un hospital de Tucson y su compañero de viaje, de nombre Sebastián, fue llevado a una estación de la Patrulla Fronteriza para ser procesado por el Título 42.

El Título 42 permite prohibir la entrada a Estados Unidos a personas migrantes si se cree que estas podrían introducir enfermedades a dicho país.

Dicha medida de deportación rápida fue amparada nuevamente durante el gobierno de Donald Trump y permaneció en vigor durante la administración de Joe Biden.

* Con información de Voz de América.

