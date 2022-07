CC ordena al Renap extender DPI a la familia Bitkov

Igor Bitkov, Anastasia e Irina Bitkova, los tres de nacionalidad rusa, fueron favorecidos por el fallo de la máxima Corte que ordena al Renap la emisión del DPI.

La Corte de Constitucionalidad (CC) a través del expediente 4129-2021 emitió una resolución que ordena al Registro Nacional de las Personas (Renap) extender el Documento Personal de Identificación (DPI) a la familia Bitkov.

Igor Bitkov, Anastasia e Irina Bitkova, los tres de nacionalidad rusa, fueron favorecidos por el fallo de la máxima Corte que ordena al Renap la emisión del DPI, a pesar que un un inicio ducha petición había sido rechazada. Las personas antes mencionadas fueron condenadas por uso de documentos falsificados, adquiridos por medio de una organización criminal que fue desarticulada y sentenciada en el caso denominado Migración.

“Se ordena al Renap que en el plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentre firme el presente fallo: i) asigne un CUI a los accionantes; ii) emita un nuevo Documento Personal de Identidad Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado, a cada uno de ellos, con todas las formalidades propias de los documentos personales de identificación de los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados en el país”, dice el fallo de la CC.

Antecedentes

Anteriormente, el Renap no había autorizado la emisión del DPI a los Bitkov debido que no cumplían con los requisitos legales contenidos en la ley de la materia. Tras el enunciado del Registro, los Bitkov interpusieron un amparo en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual no les otorgó dicha acción legal, debido a que se estableció que para obtener el DPI debía cumplirse con el reglamento establecido y no se podía obligar a la emisión del documento. Lo anterior provocó que la familia rusa accionara ante la CC, la cual los amparó para obtener los documentos.

Una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo confirmó la sentencia contra Igor Bitkov, condenado a siete años de prisión; mientras que Anastasia e Irina Bitkova a 14. Sin embargo, los tres fueron beneficiados con arresto domiciliario a la espera de la resolución de una casación.

