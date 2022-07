Persiste falla de análisis legal y financiero en decretos que aprobaron diputados

A pesar de que las 38 comisiones legislativas deben analizar las propuestas de ley, pocos son los diputados que estudian cada proyecto y hacen recomendaciones a las iniciativas, según lo identificó la Alianza por un Congreso Eficiente.

Publicidad

El trabajo de los diputados tiene varios aspectos para ser calificado, sin embargo, en la propuesta y estudio de iniciativas de ley todavía se evidencia la ausencia de análisis de los proyectos que se avalarán.

1. Más gastos

La Alianza por un Congreso Eficiente evalúa el desempeño legislativo y durante el primer semestre detectó que los gastos en el Congreso aumentaron Q17.7 millones en comparación con el mismo perido en 2021. De acuerdo con dicho colectivo, los desembolsos principalmente fueron en servicios personales, es decir más trabajadores, que no significa un mayor desempeño del organismo ni de los congresistas, así como el pago de sentencias judiciales de procesos por sueldos caídos o pago de indemnizaciones. Este año, el Organismo Legislativo tiene un presupuesto de Q980 millones, el cual fue incrementado en Q46 millones, y de enero a junio se ejecutó el 39%.

2. No asisten

En el monitoreo de la Alianza también se detalla el compromiso de los diputados. Durante el primer periodo, se determinó que cinco diputados de los 160 fueron los que más se ausentaron, siendo ellos Lesly Valenzuela, que solo se presentó a seis de las 45 sesiones, le sigue el expresidente y del partido oficial Vamos Allan Rodríguez con 14 presencias. Otro de los congresistas con faltas es Manuel de Jesús Rivera del bloque Victoria con 15 asistencias, luego estuvo Rudio Lecsan Mérida Herrera, del Partido Humanista con 16 participaciones y en el quinto lugar está Fidel Reyes Lee de la bancada Bienestar Nacional (Bien), que se presentó a 17 sesiones. Los diputados que cumplieron con sus atribuciones de asistir a todas las plenarias fueron Cristian Álvarez de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Leopoldo Samayoa de Valor.

3. Sin cumplir

A cada inicio de periodo se aprueban los días a sesionar para que tengan tiempo de realizar otras tareas en las comisiones y en sus distritos. No obstante, la participación de los diputados en las comisiones es baja, ya que, de los 36 decretos aprobados en el primer periodo, 23 carecen de estudios técnicos, legales y financieros, así como argumentos, para aprobar las leyes. Esta situación preocupa a sectores, pues desde el Congreso no se cumplen los requisitos para autorizar normativas, las cuales corren el riesgo de no llegarse a cumplir. Del total de los decretos, seis fueron de urgencia, siendo esos los estados de Excepción promovidos por el Ejecutivo.

4. Conveniencia

Una de las funciones de la directiva es trasladar las iniciativas de ley a las comisiones para su discusión y determinar si son viables para su aprobación o no. Sin embargo, la alianza oficialista retiene el traslado de proyectos de ley que presenta la oposición y, por ejemplo, 13 comisiones no recibieron ningún anteproyecto para su análisis, por lo que el trabajo de los integrantes de esas comisiones estuvo paralizado. Durante el primer periodo, se trasladaron 82 iniciativas de ley.

5. Transparencia

Otro aspecto que supervisa la Alianza es el acceso a la información pública, que, aunque se cumplió con el 93% de lo solicitado, siete numerales se cumplieron parcialmente, siendo esos el Plan Operativo Anual en el primer cuatrimestre, la liquidación de fondos rotativos por las comisiones, y la creación en la página electrónica para divulgar el orden del día de las sesiones y de las mesas de trabajo.

6. Propuestas

Además del monitoreo, la Alianza por un Congreso Eficiente hace recomendaciones para mejorar el trabajo legislativo, como la asistencia a las comisiones de trabajo, implementar sanciones a los congresistas que faltan, ya que los diputados reciben sus dietas con solo presentar una excusa. También se propone que las sesiones en las comisiones sean periódicas para avanzar en el análisis de proyectos de ley. Uno de los puntos que deben retomar es la elección de magistrados al Organismo Judicial.

(Visited 11 times, 11 visits today)

Publicidad