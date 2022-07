¿Qué se sabe de la nueva subvariante “Centaurus” de Ómicron?

“Centaurus” surgió en la India y se ha extendido, de momento, a otros 10 países.

El mundo padece una nueva ola de Covid-19, con los casos subiendo de forma indetenible, como pocas veces se ha visto durante los más de dos años de pandemia, preocupando además a los expertos que apuntan a los sublinajes de la variante Ómicron del coronavirus como los culpables de los brotes.

La doctora Soumya Swaminathan, científica principal para la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo énfasis en una subvariante en específico, la B.2.75, denominada como “Centaurus” y que habría aparecido por primera vez en junio, en la India, donde su expansión ha sido alarmante. Solo en las últimas semanas, el 23 % de los contagios secuenciados corresponden a este nuevo sublinaje, que crece a un ritmo de un 17 % diario.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022